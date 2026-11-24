Очаквано: Мароко ще обжалва решението на КАС да присъди на Сенегал титлата в КАН

Футболната федерация на Мароко възнамерява да използва всички налични юридически средства, за да обжалва решението на Спортния арбитражен съд (КАС) да присъди на Сенегал титлата в турнира за Купата на африканските нации, съобщиха от организацията.

КАС уважи жалбата на Сенегалската футболна федерация и лиши Мароко от трофея, присъждайки го на Сенегал.

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„Кралската мароканска футболна федерация изразява изненадата и протеста си от неуспеха да се отговори на искането ѝ за предприемане на необходимите правни мерки срещу действия, които биха могли да подкопаят целостта и доверието в арбитражното производство. Организацията също така отбелязва, че решението не е взето предвид подходът, възприет наскоро както от Международния борд на футболните асоциации (IFAB), така и от Международната федерация ФИФА относно напускането на терена от играчи без разрешението на съдията, както и произтичащите от това дисциплинарни санкции. Поради това Кралската мароканска футболна федерация потвърждава намерението си да използва всички налични юридически средства, за да обжалва решението на КАС“, се казва в изявлението.

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Финалът се проведе на 18 януари 2026 година. Сенегал спечели мача с 1:0 след продължения. Резултатът обаче по-късно беше анулиран, тъй като сенегалските играчи напуснаха терена за повече от десет минути. След това победата беше присъдена на Мароко. Сенегалската футболна федерация подаде жалба до КАС, която беше уважена.

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