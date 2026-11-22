Париж ФК разби Анже и се изкачи на второто място в Лига 1

Съставът на Париж ФК постигна категоричен успех с 4:0 при домакинството си на Анже в среща от 11-ия кръг на френската Лига 1. С тази впечатляваща победа парижани заеха втората позиция в класирането, като изостават само на три точки от лидера и действащ шампион Пари Сен Жермен.

След като първото полувреме завърши без отбелязани голове, столичният тим разгърна пълния си потенциал след почивката. Полузащитникът от Кот д'Ивоар Патрик Заби даде преднина на домакините, а в 55-ата минута Лука Колеошо покачи на 2:0. Париж ФК нанесе своя съкрушителен удар с нови две бързи попадения, реализирани от Максим Лопес и Диего Копола.

След тежкото поражение отборът на Анже остава на предпоследното 17-о място в таблицата с едва 8 точки в актива си.

По-късно днес предстои да се изиграят двубоите между Лориен и Рен, както и сблъсъкът Олимпик Марсилия – Льо Ман.

В челото на подреждането води Пари Сен Жермен с 26 точки, следван от Париж ФК с 23, Лил с 21 и Олимпик Лион с 20. Петата и шестата позиция се заемат от Олимпик Марсилия и Брест, които имат по 18 пункта.

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Снимки: Gettyimages