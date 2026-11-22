Зортеа се превърна от от герой в грешник за Болоня

Надир Зортеа беше в центъра на събитията по време на домакинството на Болоня срещу Удинезе, което завърши 1:1. Той откри резултата в края на първото полувреме, но негова грешка доведе до попадение на Николо Дзаниоло в 67-ата минута. Този резултат сложи край на серията от четири поредни победи на “червено-сините”.

При влажно и ветровито време Болоня се адаптира по-бързо и още в първата минута Бернардески проби през защитата на съперника, но стреля над вратата. Пред другата врата Дзаниоло бе точен, но ударът му не затрудни вратаря. Удинезе постепенно навлезе в мача и можеше да поведе, когато Ловрич засече с глава центриране на Абанква, но Скорупски спаси. След тази ситуация домакините взеха инициативата и малко преди почивката поведоха. Гостите не успяха да изчистят добре и Дзортеа се озова на точното място в точния момент, като заби топката в мрежата.

SERIE A | Bologna e Udinese 1-1. Reti di Zortea e Zaniolo #ANSA https://t.co/mWnIpixs3E — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 22, 2026

В началото на втората част Бернардески отново проби отлично, но не успя да стреля. Бившият италиански национал бе в центъра и на сблъсък с Умар Соле, като и двамата получиха жълти картони. Домакините бяха близо до удвояване на преднината си, но намеса на Дзаноли предотврати това. В 67-ата минута Дзаниоло се възползва от грешка на Дзортеа, който се подхлъзна, и изравни резултата. В края гостите можеха да стигнат до победен гол, когато Екеленкамп опита да намери резервата Байо, но той не успя да прати топката в мрежата.

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Снимки: Imago