Осмаич развали дебюта на Д'Аверса в Сасуоло

Дебютът на Роберто Д’Аверса като треньор на Сасуоло бе помрачен от Милутин Осмаич. Черногорският нападател отбеляза два гола за победата на Дженоа с 2:0. Домакините записаха шеста поредна загуба в Серия А, но остават над зоната на изпадащите, макар че само точка ги дели от нея.

Въпреки негативната си серия Сасуоло стартира активно двубоя и удар на Берарди бе спасен от вратаря Бийлоу след контраатака. В атаките на “черно-зелените” обаче липсваше острота. Те допуснаха гол в 26-ата минута, когато двама защитници не прецениха добре ситуацията, а Траоре намери Осмаич, за когото не бе проблем да се разпише.

SERIE A | Il Genoa batte Sassuolo 2-0. Doppietta di Osmajic #ANSA https://t.co/rqdOCem5F0 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 22, 2026

Гостите удвоиха преднината си в 38-ата минута, когато се възползваха от нова грешка в защитата на съперника, а автор на попадението отново бе Осмаич. След почивката Сасуоло вдигна нивото и направи опит да се върне в мача, но не създаде много в предни позиции.

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Снимки: Imago