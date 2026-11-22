Аугсбург сложи край на серията си от седем мача без успех

Аугсбург сложи край на серията си от седем поредни мача без победа в Бундеслигата, след като надделя с 3:1 над Майнц на свой терен. Домакините решиха до голяма степен срещата още преди почивката с попадения на Михаел Грегорич (19') и Джума Ба (36'), а австрийският нападател се разписа отново в началото на второто полувреме (49'). Рансфорд-Йебоа Кьонигсдьорфер върна един гол за гостите само две минути по-късно, но Майнц не успя да стигне до ново попадение.

Аугсбург поведе след корнер, при който Яник Кайтел стреля с глава, вратарят Робин Центнер не успя да избие добре топката и Грегорич я довкара във вратата. Малко след това Ба удвои преднината на домакините след ново разбъркване при статично положение. Срещата се изнерви допълнително, след като попадение на Кайтел беше отменено заради нарушение в хода на атаката, а малко преди почивката треньорът на Аугсбург Мануел Баум получи червен картон, след като взе топката при изпълнение на тъч от Майнц и не я върна на противника.

В началото на втората част Грегорич се възползва от груба грешка на Щефан Пош и покачи на 3:0. Майнц реагира бързо и Кьонигсдьорфер намали с далечен удар, но това остана единственото попадение за гостите. Филип Тиц имаше добра възможност още през първото полувреме, когато се озова сам срещу Фин Дамен, но стреля над вратата. С успеха Аугсбург изпревари Майнц в класирането, докато тимът на Урс Фишер допусна пета поредна загуба във всички турнири.

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Снимки: Gettyimages