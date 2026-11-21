Георги Сеганов с 4 точки при победа на Истанбул ББ над Аланя

Георги Сеганов бе титуляр и в четирите гейма при победата на Истанбул ББ като гост на Аланя Беледиеспор с 3:1 (25:20, 25:21, 21:25, 25:19) в 7-ия кръг на турската Ефелер лига. Българският разпределител завърши с 4 точки (2 блока, 100% ефективност в атака при два опита и +2).

Кристиян Алексов влезе като резерва в третия гейм.

Урош Ковачевич бе най-резултатен в мача с 19 точки (2 блока, 2 аса, 34% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане – +14). Рене Тепан добави 13 точки, а Фуркан Дур записа четири от десетте блока на гостите.

За Аланя Мигел Гутиерес бе най-резултатен с 15 точки (2 аса, 13% ефективност в атака и +8), а Назар Хетман добави 13 точки. Домакините взеха третия гейм и записаха общо 10 аса, четири от които на разпределителя Виталий Шитков.

Ефелер лига, 7-и кръг

АЛАНЯ БЕЛЕДИЕСПОР – ИСТАНБУЛ ББ 1:3 (20:25, 21:25, 25:21, 19:25)

АЛАНЯ БЕЛЕДИЕСПОР: Юсуф Бакър 7, Виталий Щитков 8, Назар Хетман 13, Емир Каан Йозтюрк 6, Мигел Гутиерес 15, Ахметджан Бююкгьоз 11, Зека Чаатай Кър (либеро) (Улаш Онур Топбашлъ, Енес Атлъ 1, Абдулсамет Синерен 2, Мустафа Селчук Уяр 1)

Старши треньор: СЕРКАН ОГУЗ

ИСТАНБУЛ ББ: ГЕОРГИ СЕГАНОВ 4, Урош Ковачевич 19, Фуркан Дур 9, Рене Тепан 13, Хамди Еркан 11, Селим Йълдъз 4, Тугрул Мансур Дюздже и Бату Ерджан Акбаба (либера) (Халил Ибрахим Курт, Батухан Авджъ 1, Еюп Енсар Демирбилер, КРИСТИЯН АЛЕКСОВ)

Старши треньор: ЖАРКО РИСТОСКИ.

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