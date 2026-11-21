Айнтрахт с минимален успех над Хофенхайм

Айнтрахт спечели с 1:0 домакинството си на Хофенхайм. Единственото попадение в мача реализира Йонатан Буркарт в 25-ата минута. Двата отбора пропуснаха по една дузпа в края на първото полувреме. Тимът от Франкфурт е в серия от четири мача без загуба.

Срещата започна при добро темпо, като и двата бързо влязоха в ритъм след паузата за националните отбори. Ебнуталиб стреля покрай вратата, а Крамарич бе близо до попадение в другата врата. Айнтрахт поведе в средата на първата част, когато Буркарт се възползва от центриране на Кнауф и отбеляза десетия си гол от началото на сезона. Малко по-късно той удари и греда. Малко преди почивката Хофенфайм можеше да изравни, но Крамарич пропусна дузпа. До края на полувремето и домакините получиха дузпа, но и Буркарт не успя да преодолее вратаря от бялата точка.

🔚 FULLTIME 🔴 Eintracht Frankfurt 1-0 TSG Hoffenheim 🔵 ▪️ Eintracht Frankfurt edged 10-man TSG Hoffenheim 1-0 at Deutsche Bank Park, secured by a 24th-minute strike from Farès Chaïbi before Ozan Kabak saw red late. #Bundesliga #SGETSG https://t.co/5TJGQudQ48 — FC One Football (@FCOneFootball) November 21, 2026

След почивката тимът от Франкфурт стигна до второ попадение, но то бе отменено поради засада. Преднината на домакините остана малка и към края резервата на Хофе Адам Хложек бе изведен сам срещу вратаря, но Атуболу го спря. В добавеното време гостите останаха с десет човек, след като Озан КАбак бе изгонен за реакция.

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Снимки: Imago