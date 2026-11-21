Айнтрахт спечели с 1:0 домакинството си на Хофенхайм. Единственото попадение в мача реализира Йонатан Буркарт в 25-ата минута. Двата отбора пропуснаха по една дузпа в края на първото полувреме. Тимът от Франкфурт е в серия от четири мача без загуба.
Срещата започна при добро темпо, като и двата бързо влязоха в ритъм след паузата за националните отбори. Ебнуталиб стреля покрай вратата, а Крамарич бе близо до попадение в другата врата. Айнтрахт поведе в средата на първата част, когато Буркарт се възползва от центриране на Кнауф и отбеляза десетия си гол от началото на сезона. Малко по-късно той удари и греда. Малко преди почивката Хофенфайм можеше да изравни, но Крамарич пропусна дузпа. До края на полувремето и домакините получиха дузпа, но и Буркарт не успя да преодолее вратаря от бялата точка.
След почивката тимът от Франкфурт стигна до второ попадение, но то бе отменено поради засада. Преднината на домакините остана малка и към края резервата на Хофе Адам Хложек бе изведен сам срещу вратаря, но Атуболу го спря. В добавеното време гостите останаха с десет човек, след като Озан КАбак бе изгонен за реакция.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago