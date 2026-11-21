Леверкузен разби Падерборн

Байер (Леверкузен) постигна убедителна победа с 4:0 над Падерборн в домакинството си от 10-ия кръг на Бундеслигата. Афонсо Морейра откри резултата в 14-ата минута, а след почивката португалецът се разписа още веднъж (48'). Патрик Шик покачи на 3:0 само три минути по-късно, а Есекиел Фернандес оформи крайния резултат в 59-ата минута.

Леверкузен доминираше още от началото и създаде няколко добри възможности преди първия гол. Вратарят на гостите Науел Нол се намеси решително при удари на Нейтън Тела, Морейра и Шик, но в 14-ата минута не успя да спре португалеца, който се справи с Яно тер Хорст в наказателното поле и откри резултата. Шик имаше отличен шанс да удвои преднината преди почивката, но пропусна с глава от добра позиция.

Домакините решиха всичко веднага след подновяването на играта. Тела асистира последователно на Морейра и Шик, които в рамките на три минути направиха резултата 3:0. В 59-ата минута Морейра се превърна в асистент, подавайки към Фернандес за четвъртото попадение. Падерборн стигна до първия си точен опит едва през второто полувреме, а в края резервата Кристиан Кофане пропусна възможност да направи победата още по-изразителна. С успеха Байер затвърди мястото си в челната група на класирането и натрупа самочувствие преди гостуването на Динамо Загреб в Лига Европа.

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Снимки: Gettyimages