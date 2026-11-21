Ива Дудова влезе в игра при чиста победа на Еджзаджъбашъ

Българската националка Ива Дудова влезе като резерва в третия гейм и записа две атаки при домакинската победа на Еджзаджъбашъ Перон (Истанбул) над Кузейбору с 3:0 (25:15, 25:23, 25:22) в мач от 10-ия кръг на турската Султанлар лига.

Екатерина Антропова бе най-резултатна в мача с 19 точки (7 аса, 1 блок, 21% ефективност в атака и +10). Александра Узелац добави 10 точки (1 блок, 54% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане – +4), а Ебрар Каракурт и Аслъ Калач завършиха с по 9 точки.

За Кузейбору най-резултатна бе Юлия Шчуровска с 13 точки (29% ефективност в атака и +6), следвана от Тугба Ивегин Шеноглу с 9 точки. С успеха Еджзаджъбашъ събра 24 точки след осем победи и две загуби.

Султанлар лига, 10-и кръг:

ЕДЖЗАДЖЪБАШЪ ПЕРОН (ИСТАНБУЛ) – КУЗЕЙБОРУ 3:0 (25:15, 25:23, 25:22)

ЕДЖЗАДЖЪБАШЪ ПЕРОН (ИСТАНБУЛ) : Ебрар Каракурт 9, Аслъ Калач 9, Екатерина Антропова 19, Александра Узелац 10, Камила Вайцел 4, Елиф Шахин 6, Симге Акьоз (либеро) (Маю Ишикава, Дилай Йоздемир, Япрак Еркек 2, Дейна Ретке 1, ИВА ДУДОВА)

Старши треньор: ДЖУЛИО ЧЕЗАРЕ БРЕГОЛИ

КУЗЕЙБОРУ: Тууба Ивегин Шеноглу 9, Айчин Акйол 7, Гамзе Кълъч, Маргарита Курило, Бета Думанчич 6, Юлия Шчуровска 13, Бусе Каяджан Сънсърма и Гюлдже Гючтекин 1 (либера) (Айше Чюрюк 5, Дениз Назлъджан Зенгин, Тутку Бурджу Юзгенч)

Старши треньор: ЛОРЕНЦО ПИНТУС.

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