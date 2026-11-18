Боряна Калейн сред специалните гости на Европейския парламент в Брюксел

Олимпийската сребърна медалистка в художествената гимнастика Боряна Калейн бе сред специалните гости на тържествената церемония в Европейския парламент в Брюксел, посветена на предстоящата 20-годишнина от присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз. По покана на българския евродепутат Андрей Ковачев, един от инициаторите на събитието, Боряна бе сред представителите на младото поколение, които със своите изключителни постижения прославят България далеч отвъд нейните граници.

Сред поканените бяха и едни от най-ярките млади български умове - таланти с международно признание в областта на математиката, физиката, химията, астрономията, биологията, компютърните науки и други научни сфери. Млади хора, които доказват, че България има не само славно минало, но и впечатляващо бъдеще!

Престижната церемония събра личности с ключова роля в европейската политика и история, сред които Негово Величество цар Симеон II, председателят на Европейския парламент Роберта Мецола, бившият председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и първият български еврокомисар Меглена Кунева. Особено вълнуващ момент за Боряна бе срещата с Негово Величество цар Симеон II - преживяване, което ще остане сред незабравимите ѝ спомени от посещението в Брюксел.

Присъствието на Боряна Калейн сред толкова изявени личности и млади таланти е признание не само за нейните забележителни спортни успехи, но и за силата на българския спорт да вдъхновява, обединява и изгражда национална гордост.

Снимка: БФХГ

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