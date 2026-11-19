Vitality закрива академията си в края на годината

Отборът на Vitality обяви, че ще разпусне състава на академията си по CS2 в края на годината след оценка на възможностите за развитие в настоящата трудна ситуация на eSports сцена. От организацията признаха, че въпреки положените усилия не са намерили начин да продължат инициативата.

Statement regarding our CS2 academy team https://t.co/V7q0o5weRZ — Team Vitality CS (@TeamVitalityCS) November 19, 2026

Решението идва само седем месеца след създаването на Vitality Academy, чийто най-известен играч беше младият снайперист Katkame. Академията не записа нито един мач, отразен от HLTV, а най-доброто ѝ постижение беше третото място на турнира Majstrovstvá SR в Словакия с награден фонд от 10 000 евро.

Снимка: HLTV

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