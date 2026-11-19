Отборът на Vitality обяви, че ще разпусне състава на академията си по CS2 в края на годината след оценка на възможностите за развитие в настоящата трудна ситуация на eSports сцена. От организацията признаха, че въпреки положените усилия не са намерили начин да продължат инициативата.
Решението идва само седем месеца след създаването на Vitality Academy, чийто най-известен играч беше младият снайперист Katkame. Академията не записа нито един мач, отразен от HLTV, а най-доброто ѝ постижение беше третото място на турнира Majstrovstvá SR в Словакия с награден фонд от 10 000 евро.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google