Георги "Jorko" Митев стана третият българин със стикер в Counter-Strike

Mладият български талант в CS2 - Георги "Jorko" Митев, вече има собствен стикер в Counter-Strike. Играчът на Team Liquid е сред участниците на предстоящия Мейджър в Сингапур, а Valve официално пусна неговия дизайн в играта заедно със стикерите на останалите класирали се състезатели.

До момента подобно признание са получавали още двама българи - Цветелин "CeRq" Димитров и Алекс "Rainwaker" Петров. Стикерите на Jorko вече са достъпни, като цените започват от 0.24 долара за Paper версията и достигат 29.70 долара за Gold.

Снимки: Valve и HLTV

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