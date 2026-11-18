Karmine Corp запази четирима и добави нов джънгъл

Karmine Corp финализира състава си за европейското първенство по League of Legends - LEC 2027, запазвайки четирима играчи. Canna, kyeahoo, Caliste и Busio остават в отбора, а единствената промяна е в джунглата, където Руди "SkewMond" Семаан пристига на мястото на Yike, който премина във Fnatic.

Според Sheep Esports kyeahoo е подписал нов договор, въпреки интереса на NAVI, като ще получава над 200 000 евро годишно.Французите идват след силен сезон, в който достигнаха два финала в LEC и финал на Esports World Cup, а за първи път се класираха и на Worlds, където отпаднаха на четвъртфиналите от T1.

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