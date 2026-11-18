Luminosity отстрани гранда Ninjas in Pyjamas с чиста победа в Stake Ranked

Luminosity се наложи над гранда Ninjas in Pyjamas с 2:0 (13-7, 13-9) в полуфинал от горната схема на LAN турнира по CS2 Stake Ranked Episode 6. Отборът на Алекс "Rainwaker" Петров спечели Mirage, а след това затвори серията на Cache, без да се стига до трета карта.

no way these guys are going to the Major and we aren't ☠️ https://t.co/Js342jjusF — Luminosity Gaming (@Luminosity) November 18, 2026

На Mirage Luminosity контролираше срещата и не позволи на NiP да намери необходимия ритъм. Втората карта също премина под диктовката на победителите, които удържаха опитите на съперника за обрат.

Най-силно за Luminosity се представиха afro и yxngstxr, завършили с по 34 и 35 елиминации. Rainwaker приключи серията с 25 фрага. Така утре от 18:00 ч. Петров и компания ще срещнат Sangal в битка за големия финал.

Снимка: HLTV

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