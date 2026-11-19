Николай Жечев: Гигант е твърда величина

Едноименният тим на Ямбол ще играе в събота с Гигант в Съединение. Срещата е от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои ни двубой с Гигант, който е твърда величина в групата. На моменти допускат лоши резултати, но могат да победят всеки съперник. Ще са домакин в нашия мач и това ще ги мотивира максимално. Не се притесняваме. Винаги се съсредоточаваме върху това, какво ще направим ние. И двата отбора залагат на футбола. Ще се надиграваме. Целта е ясна – да спечелим точките“, коментира пред Sportal.bg Николай Жечев, треньор на ямболския тим.

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