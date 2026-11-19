Родопа (Смолян) приема в събота Марица (Милево). Срещата е от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига.
„Съперникът е сред най-стабилно представящите се през годината. Потвърждават го резултатите и класирането му. Ще е много тежък мач и за двата отбора. За съжаление нямаме много опции – къса ни е скамейката. Трябва обаче да се вложим максимално във всички аспекти. Естествено, че ще търсим победа, все пак играем на нашия стадион“, коментира пред Sportal.bg Теодор Стефанов, играещ треньор на смолянския тим.