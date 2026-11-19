Иван Кочев: Играем за името на нашият отбор

В събота, Марица (Милево) ще играе с Родопа в Смолян. Срещата е от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои много труден мач. Срещаме отбор с добри и опитни футболисти. Води ги млад, перспективен треньор. Винаги е тежко изпитание за отборите, когато гостуват в Смолян. Подготвяме се изключително сериозно за предстоящия двубой. Имаме добри резултати срещу Родопа. Амбицирани сме да продължим това. Играем за името на нашият отбор. Имаме някои проблеми по състава, които се надявам да отпаднат до мача. Важно е как ще влезем в него“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).

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