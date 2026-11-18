Исторически хеттрик на Готие не стигна на Анахайм при зрелищно поражение от Сейнт Луис

Кътър Готие продължи изумителната си голова серия на десет поредни срещи, записвайки хеттрик, но неговият тим Анахайм Дъкс отстъпи с 6:8 при визитата си на Сейнт Луис Блус в зала „Ентърпрайс Сентър“.

22-годишният нападател, който се отчете и с една асистенция, вече има 19 гола по време на головата си поредица. Той се намира само на едно попадение от изравняване на рекорда на НХЛ за най-много голове в рамките на един календарен месец. Легендарният Теему Селане, който е притежател на клубния рекорд на Анахайм с голове в 11 поредни мача от 1997 година, отбеляза 20 попадения в 14 срещи през март 1993 година. Джо Малоун също реализира 20 гола в девет двубоя за Хамилтън Тайгърс през февруари 1921 година.

Готие вече има актив от 24 точки (19 попадения и пет асистенции) по време на серия от 12 поредни двубоя с регистрирана точка, което е личен рекорд в кариерата му. В пет от мачовете от головата си поредица той отбеляза повече от един гол - постижение, непосилно за друг играч в НХЛ през последните 29 години. Освен това Готие реализира своя четвърти хеттрик от първи ноември насам, превръщайки се в първия хокеист в историята на лигата с толкова хеттрика в един календарен месец, като това бе общо петият хеттрик в кариерата му.

🎩 HAT TRICK CUTTER GAUTHIER 🎩 It's a one-goal game! https://t.co/Oag7IdmLHP — Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) November 18, 2026

„Просто се опитвам да играя максимално изчистено, сподели Готие. - Желанието ми е да давам шанс на отбора за победа във всяка една вечер. Днес обаче малко не ни достигна.“

Робърт Томас и Логан Мейю се отличиха с по един гол и две асистенции, а Джейк Нейбърс и Йонатан Бергрен добавиха по гол и асистенция за тима на Блус, който записа трети успех в последните си четири срещи. Вратарят Джордан Бинингтън направи 25 спасявания в първия си старт от пети ноември насам.

St. Louis goal! Scored by Robert Thomas with 08:19 left in the 2nd. Assisted by Justin Barron and Jimmy Snuggerud. STL: 3 | ANA: 2 #ANAvsSTL #StlBlues #FlyTogether https://t.co/heHNfxnXMV — NHL Goals (@nhl_goal_bot) November 18, 2026

„Беше чудесно, че шайбата най-после започна да влиза в мрежата, заяви Томас. - Надиграхме ги при смените по леда, движехме шайбата бързо, а в атака реализирахме директно пред вратата и създадохме куп положения. Когато бележиш по разнообразен начин, отборът става изключително динамичен.“

За състава на Анахайм, който претърпя трето поражение в последните четири двубоя, Микаел Гранлунд се отчете с гол и асистенция, а Джаксън ЛаКомб даде три голови паса.

Logan Mailloux (3% owned) had his first HUGE game of the season on Tuesday🔥 3 Pts (1G/2A) - 3 SOG - 1 BLK This season: 4 Pts in 4 GP after missing the first chunk with a broken hand. PP2 Very deep league interest but worth keeping an eye on✍️ https://t.co/TJnpBjFFUt — Beebs Bondy (@Beebsbondy) November 18, 2026

„Беше луд мач, коментира треньорът на Анахайм Джоел Куенвил. - На няколко пъти се връщахме в срещата. Точно когато намерим ритъма си, те вкарваха отново. След това се откъснаха в резултата и изглеждаше невъзможно, но ние пак се доближихме в края. Спечелихме решително бутане, но не развихме ситуацията след това. Щеше да е истинско чудо.“

Титулярният страж на гостите Виле Хусо допусна седем попадения от 24 удара, преди да бъде заменен от Лукаш Достал 8:48 минути преди края на третата третина. Достал отрази три изстрела.

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