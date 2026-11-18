Кътър Готие продължи изумителната си голова серия на десет поредни срещи, записвайки хеттрик, но неговият тим Анахайм Дъкс отстъпи с 6:8 при визитата си на Сейнт Луис Блус в зала „Ентърпрайс Сентър“.
22-годишният нападател, който се отчете и с една асистенция, вече има 19 гола по време на головата си поредица. Той се намира само на едно попадение от изравняване на рекорда на НХЛ за най-много голове в рамките на един календарен месец. Легендарният Теему Селане, който е притежател на клубния рекорд на Анахайм с голове в 11 поредни мача от 1997 година, отбеляза 20 попадения в 14 срещи през март 1993 година. Джо Малоун също реализира 20 гола в девет двубоя за Хамилтън Тайгърс през февруари 1921 година.
Готие вече има актив от 24 точки (19 попадения и пет асистенции) по време на серия от 12 поредни двубоя с регистрирана точка, което е личен рекорд в кариерата му. В пет от мачовете от головата си поредица той отбеляза повече от един гол - постижение, непосилно за друг играч в НХЛ през последните 29 години. Освен това Готие реализира своя четвърти хеттрик от първи ноември насам, превръщайки се в първия хокеист в историята на лигата с толкова хеттрика в един календарен месец, като това бе общо петият хеттрик в кариерата му.
„Просто се опитвам да играя максимално изчистено, сподели Готие. - Желанието ми е да давам шанс на отбора за победа във всяка една вечер. Днес обаче малко не ни достигна.“
Робърт Томас и Логан Мейю се отличиха с по един гол и две асистенции, а Джейк Нейбърс и Йонатан Бергрен добавиха по гол и асистенция за тима на Блус, който записа трети успех в последните си четири срещи. Вратарят Джордан Бинингтън направи 25 спасявания в първия си старт от пети ноември насам.
„Беше чудесно, че шайбата най-после започна да влиза в мрежата, заяви Томас. - Надиграхме ги при смените по леда, движехме шайбата бързо, а в атака реализирахме директно пред вратата и създадохме куп положения. Когато бележиш по разнообразен начин, отборът става изключително динамичен.“
За състава на Анахайм, който претърпя трето поражение в последните четири двубоя, Микаел Гранлунд се отчете с гол и асистенция, а Джаксън ЛаКомб даде три голови паса.
„Беше луд мач, коментира треньорът на Анахайм Джоел Куенвил. - На няколко пъти се връщахме в срещата. Точно когато намерим ритъма си, те вкарваха отново. След това се откъснаха в резултата и изглеждаше невъзможно, но ние пак се доближихме в края. Спечелихме решително бутане, но не развихме ситуацията след това. Щеше да е истинско чудо.“
Титулярният страж на гостите Виле Хусо допусна седем попадения от 24 удара, преди да бъде заменен от Лукаш Достал 8:48 минути преди края на третата третина. Достал отрази три изстрела.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google