Фен на Овиедо, който е обиждал нападателя на Реал Мадрид Килиан Мбапе на расистка основа, е със забрана да не посещава футболни мачове за период от две години и е с условна присъда за 11 месеца. Неназованият привърженик ще трябва да плати и финансова глоба за своите действия, съобщават испанските медии.
Мбапе реализира два гола при шампионатния успех в полза на мадридчани с 3:0 над Овиедо през август 2025 година. Фенът няма да прекара време в затвора, освен ако забраната му за посещение на стадиони не бъде нарушена. Испанският закон постановява, че присъди под една година обикновено се прилагат условно за нарушители за първи път. Това е 12-ата осъдителна присъда за престъпление от омраза, свързана с мачове от Ла Лига от юни 2024 година насам.
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