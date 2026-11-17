Фен на Овиедо, обиждал Мбапе на расистка основа, получи глоба, условна присъда и забрана за посещение на мачове

Фен на Овиедо, който е обиждал нападателя на Реал Мадрид Килиан Мбапе на расистка основа, е със забрана да не посещава футболни мачове за период от две години и е с условна присъда за 11 месеца. Неназованият привърженик ще трябва да плати и финансова глоба за своите действия, съобщават испанските медии.

Мбапе реализира два гола при шампионатния успех в полза на мадридчани с 3:0 над Овиедо през август 2025 година. Фенът няма да прекара време в затвора, освен ако забраната му за посещение на стадиони не бъде нарушена. Испанският закон постановява, че присъди под една година обикновено се прилагат условно за нарушители за първи път. Това е 12-ата осъдителна присъда за престъпление от омраза, свързана с мачове от Ла Лига от юни 2024 година насам.

🚨⚖️ OFFICIAL: FAN SENTENCED TO 11 MONTHS IN PRISON FOR RACIST ABUSE DIRECTED AT KYLIAN MBAPPÉ! 😡 A court in Asturias has sentenced the supporter who racially abused Mbappé during Real Madrid's match against Real Oviedo on August 24, 2025. 📌 The punishment includes: ▪️ 11 months in prison for a hate crime. ▪️ A two-year ban from attending official football matches. ▪️ An additional financial fine. 🚫 RACISM HAS NO PLACE IN FOOTBALL! No player should ever have to endure such abuse. 👏 — Born Madridista (@bornmadridista0) November 17, 2026

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Снимки: Gettyimages