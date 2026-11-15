Бруно Фернандеш: Датчаните ни принудиха да играем така, както на тях им е удобно

Халфът на Португалия Бруно Фернандеш анализира причините за изразителната загуба на своя тим с 1:4 в домакиснтвото на Дания в петия кръг на Лигата на нациите.

„Няма мачове, които просто трябва да забравим. Този двубой е длъжен да ни послужи за добър урок и да ни покаже къде сбъркахме. Беше ни изключително трудно и не успяхме да влезем в срещата по начина, по който бяхме планирали. По принцип сме много опасни през централната зона, но Дания затвори пространствата там изключително умело. Това ни попречи да организираме атаки през центъра и да създаваме положения. Наложи се да пренесем играта по фланговете, да търсим ситуации един на един и да центрираме, макар да знаехме, че датчаните са много силни при тези отигравания", коментира Бруно Фернандеш.

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"Съперникът се възползва максимално от шансовете си - почти всяка тяхна възможност се превърна в гол. В крайна сметка мачът се разви много неприятно за нас. Осъзнаваме, че и преди него играта ни не беше безупречна и има върху какво да работим, но от тази среща можем да извлечем и позитиви, които да ни помогнат в следващия двубой“, добави един отн-опитните в състава на "мореплавателите".

След изиграването на пет кръга от груповата фаза Португалия остава начело в класирането на група 4 с актив от 12 точки. Дания заема втората позиция с 9 пункта.

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Снимки: Gettyimages