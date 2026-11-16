Над 150 боксьори на Държавното лично и отборно първенство за юноши в Пловдив

Над 150 боксьори от 50 клуба ще вземат участие тази седмица на Държавното лично-отборно първенство за юноши. Шампионатът ще се проведе на ринга в Пловдив и ще определи новия носител на титлата в отборната надпревара за годината.

Турнирът се очаква с повишен интерес. На ринга в Града на тепетата ще видим най-големите таланти в страната, които предстои да направят следващата стъпка към пробив в мъжкия бокс.

Първенството ще проследят и треньорите на националните отбори за юноши и младежи, които да оформят селекциите си за следващата година.

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