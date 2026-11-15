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България с петима боксьори на Европейското първенство за младежи в Хърватия

  • 15 ное 2026 | 21:52
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България с петима боксьори на Европейското първенство за младежи в Хърватия

Петима боксьори ще представят България на Европейското първенство до 23 години в Хърватия. На ринга в Пореч ще излязат Сами Халил (75 кг), Стелиан Страхилов (80 кг), Семион Болдирев (85 кг), Роселин Бачевски (90 кг) и Кирил Георгиев (+90 кг). Те са водени от треньорите Жоел Арате и Валентин Поптолев. Шампионатът ще се проведе от 16 до 24 ноември. 

ПЪРВИ СЪПЕРНИЦИ НА НАЦИОНАЛИТЕ:

На 17 ноември

Семион Болдирев (85 кг) – Микола Лактьонов (Украйна)

На 18 ноември

Роселин Бачевски (90 кг) – Имануел Каргбо (Англия)

На 19 ноември

Сами Халил (75 кг) – Натрошвили (Грузия)/Абрамовас (Литва)

Стелиан Страхилов (80 кг) – Мацарели (Швейцария)/Батори (Унгария)

На 20 ноември

Кирил Георгиев (+90 кг) – Ализада (Азербайджан)/Ховсепян (Армения)

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