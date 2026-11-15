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Драган Нешич: Има подобрение и начинът на игра ми хареса много повече

  • 15 ное 2026 | 17:55
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Драган Нешич: Има подобрение и начинът на игра ми хареса много повече

Старши треньорът на женския отбор на Левски Драган Нешич вижда подобрение в играта на своите възпитанички, след като "сините" спечелиха домакинството си на ЦПВК с 3:0.

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"Благодаря на отбора. Миналата седмица тренирахме върху нещата, които не работеха в предишните мачове. Тогава имахме много грешки. Във втория и третия гейм имаме само 7 грешки. В първия допуснахме 9. Днес по-добре контролирахме топката. Важно бе да разберем как да управляваме ситуациите, да правим блокади и да бъдем сигурни на сервис", сподели той след срещата за БНТ.

"Трябва да сме доволни в края на сезона. Има подобрение и начинът на игра ми хареса много повече. ЦСКА играе добър волейбол, както и Марица. Всички отбори трябва да вдигнем нивото", завърши специалистът.

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