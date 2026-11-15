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Левски София с убедителна победа срещу ЦПВК

  • 15 ное 2026 | 17:45
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Левски София с убедителна победа срещу ЦПВК

Отборът на Левски София записа убедителна победа като домакин на ЦПВК с 3:0 (25:18, 25:18, 25:16) в мач от 6-ия кръг на женската Demax+ Суперлига.

С 4 победи, 1 загуба и 12 точки "сините" заемат третата позиция във временното подреждане. Левски приема Дея спорт (Бургас) в следващия си мач в сряда (18 ноември) от 19,00 часа.

В зала "Левски София" волейболистките на Драган Нешич играха силно и допуснаха малко грешки, което бе отчетено от самия него като позитив от днешния мач. Той потегли равностойно до 15:15. След това "сините" минаха в офанзива и до край на гейма взеха 10 точки срещу само 3 за гостенките. Във втората част домакините отвориха разлика още в началото. В края тя отново бе фиксирана на 25:18. По подобен сценарий и оказалият се последен трети гейм - 25:16 и 3:0.

За №1 в мача Драган Нешич избра Джоана Алкантара, която получи клубния приз "Синьо сърце на мача". Състезателката на поста диагонал от Доминиканската република отново бе най-резултатна за Левски, както и въобще в мача със 17 точки (1 ас, 2 блока). С 9 (2 аса) приключи Габриела Жекова, с 8 (1 ас, 3 блока) добави Елена Коларова. По 6 точки записаха Ела Грей и Венеса Радева (1 ас, 1 блок). Разпределителката Димана Иванова реализира 3 точки (1 ас, 2 блока).

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