Не е AI - вижте какво може магьосникът Роналдиньо

Легендарният Роналдиньо е готов за сензационното си завръщане в професионалния футбол. На 46-годишна възраст бразилецът ще облече екипа на италианския Равена в неделното дерби срещу Форли от Серия "C". Бившата звезда на Пари Сен Жермен, Барселона и Милан вече проведе първата си тренировка с новите си съотборници, а треньорът Андреа Мандорлини не скри вълнението си от възможността да работи с един от най-големите таланти в историята на футбола.

Роналдиньо пристигна в Италия в петък, а след това вечеря с новите си съотборници. В събота той се включи в заниманието на Равена на стадион „Бенели“, където веднага демонстрира част от характерната си техника. Бразилецът участва в упражнения с топка и впечатли с няколко атрактивни изпълнения, които предизвикаха аплодисментите на присъстващите.

Vão dizer que é IA kkkkkkk Tô na área Ravenna 🤙🏾 https://t.co/y4LaKXJq8x — Ronaldinho (@10Ronaldinho) November 14, 2026

Световният шампион от 2002 година подписа с клуба от третото ниво на италианския футбол през лятото, но досега не беше тренирал пълноценно със съотборниците си. Очаква се той да запише първия си официален мач от 2015 година, когато за последно игра за бразилския Флуминензе.

Наставникът на Равена Андреа Мандорлини призна, че присъствието на Роналдиньо е изключително събитие както за отбора, така и за целия град.

„Не сме тренирали много с него, но най-важното е, че е тук с нас“, заяви специалистът.

Чакането свърши! Легендарният Роналдиньо се завръща тази неделя

Мандорлини разкри и любопитна история, свързана с бившия мексикански национал Рафаел Маркес, с когото е работил във Верона. Маркес беше съотборник на Роналдиньо в Барселона и винаги е говорил с огромно уважение за бразилеца.

„През кариерата си съм тренирал много футболисти, включително Рафаел Маркес. Когато работех с него във Верона, често го питах за Роналдиньо. Той винаги ми казваше, че това е един от най-великите играчи на съвременната епоха и един от най-големите таланти, които футболът някога е виждал“, разказа Мандорлини.

„Да го имаме тук, с нашите цветове и в нашия град, не е просто хубаво. Това е прекрасно и вълнуващо“, добави треньорът.

Очакванията са Роналдиньо да започне като титуляр срещу Форли, но да остане на терена около половин час. Въпреки ограничената му физическа подготовка Мандорлини е убеден, че класата на бразилеца може да се прояви дори за кратко време.

Интересът към двубоя е огромен, като всички билети за дербито вече са разпродадени. Равена се бори за промоция в Серия "Б", а присъствието на Роналдиньо превърна срещата в събитие, което привлече вниманието далеч извън пределите на Италия.

Дербито между Равена и Форли е днес от 18:30 часа българско време.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google