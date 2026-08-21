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Роналдиньо след пристигането в Равена: Много съм щастлив да бъда тук

  • 21 авг 2026 | 04:12
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Роналдиньо след пристигането в Равена: Много съм щастлив да бъда тук

Бразилската легенда Роналдиньо пристигна в Равена, за да постави началото на една неочаквана нова глава в италианския футбол. Той кацна на летището във Форли, преди да се отправи към града в регион Романя като най-невероятното попълнение на клуба от години. Според „Кориере дело Спорт“ бразилецът е бил „убеден от приятелство и страст“ за своето ново начало. Това потвърди и президентът на клуба Иняцио Чиприани, в чиято организация фигурира и бившият спортен директор на Милан Ариедо Брайда.

Роналдиньо се завръща във футбола с италианския Равена
Роналдиньо се завръща във футбола с италианския Равена

Чиприани, който лично е движил сделката и се надява да види „Диньо“ на терена поне още веднъж на 46-годишна възраст, заяви, че бразилецът „се е запалил по проекта“. Той добави, че това е „операция, целяща да сближи целия град с отбора“. Самият Роналдиньо не скри ентусиазма си от трансфера, споделяйки надеждите, че ще подпомогне развитието на клуба.

„Много съм щастлив да бъда тук, с приятели. Надяваме се нещата да се развият добре за отбора. Дойдох, за да помогна, да ентусиазирам останалите играчи, да направим един зрелищен сезон и да побеждаваме. Времето ми в Италия? Имах много хубави моменти, но голът в дербито е един от спомените, които ми носят най-голямо удоволствие“, сподели Роналдиньо след пристигането си в Равена.

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