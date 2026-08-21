Роналдиньо след пристигането в Равена: Много съм щастлив да бъда тук

Бразилската легенда Роналдиньо пристигна в Равена, за да постави началото на една неочаквана нова глава в италианския футбол. Той кацна на летището във Форли, преди да се отправи към града в регион Романя като най-невероятното попълнение на клуба от години. Според „Кориере дело Спорт“ бразилецът е бил „убеден от приятелство и страст“ за своето ново начало. Това потвърди и президентът на клуба Иняцио Чиприани, в чиято организация фигурира и бившият спортен директор на Милан Ариедо Брайда.

Роналдиньо се завръща във футбола с италианския Равена

Чиприани, който лично е движил сделката и се надява да види „Диньо“ на терена поне още веднъж на 46-годишна възраст, заяви, че бразилецът „се е запалил по проекта“. Той добави, че това е „операция, целяща да сближи целия град с отбора“. Самият Роналдиньо не скри ентусиазма си от трансфера, споделяйки надеждите, че ще подпомогне развитието на клуба.

Ronaldinho has arrived in Ravenna to begin his bizarre new chapter in Italian football.



“I’m very happy to be here, with friends, we hope things go well for the team. I came here to help, to excite the other players, to have a spectacular season and win.” pic.twitter.com/uX0j9HbVSL — Football Italia (@footballitalia) August 20, 2026

„Много съм щастлив да бъда тук, с приятели. Надяваме се нещата да се развият добре за отбора. Дойдох, за да помогна, да ентусиазирам останалите играчи, да направим един зрелищен сезон и да побеждаваме. Времето ми в Италия? Имах много хубави моменти, но голът в дербито е един от спомените, които ми носят най-голямо удоволствие“, сподели Роналдиньо след пристигането си в Равена.

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