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"Денят на Роналдиньо" в Равена

  • 21 авг 2026 | 11:08
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Бразилската футболна легенда Роналдиньо кацна в Италия, за да се присъедини към новия си отбор.

Равена, град, по-известен с близките си плажове, отколкото с футболния си тим, най-накрая посрещна една от най-разпознаваемите фигури в спорта в четвъртък, който вече е наречен „Денят на Роналдиньо“.

През юни, с изненадващо съобщение, 46-годишният Роналдиньо подписа с италианския третодивизионен клуб Равена, повече от десетилетие след като прекрати кариерата си.

Роналдиньо пристигна с частен самолет на близкото летище във Форли – на около 30 километра от Равена – около обяд местно време. Той подписа няколко футболни топки за служителите на летището, преди да се качи в автомобил директно на пистата, пропускайки малката група фенове, които го очакваха в терминала.

Бразилецът беше придружен от президента на Равена Иняцио Чиприани, част от известната верига ресторанти „Чиприани“.

Феновете имаха възможност да видят футболната звезда на бляскава церемония на плажа , когато отборът бе представен. Роналдиньо излезе последен под бурни аплодисменти.

Роналдиньо няма да вземе участие в първия мач на Равена за сезона в Серия Ц в понеделник срещу отбора на Реджо Емилия. Все още не е ясно колко често се надява да играе през кампанията. Въпреки това, Чиприани заяви, че мечтата му е бразилецът да отбележи последния гол в кариерата си именно за неговия отбор.

За последно Роналдиньо игра професионално за Флуминензе през 2015 г. Това е вторият му престой в Италия, след като носи екипа на Милан между 2008 и 2011 г. Той спечели Световното първенство с Бразилия през 2002 г. и „Златната топка“ през 2005 г.

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