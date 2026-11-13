Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports

Falcons ударно обърна G2 за място на полуфиналите в Хонгконг

  • 13 ное 2026 | 18:23
  • 357
  • 0
Falcons ударно обърна G2 за място на полуфиналите в Хонгконг

Falcons преодоля G2 с 2:1 (11-13, 13-2, 13-8) в четвъртфиналите на BLAST Rivals Season 2 в Хонгконг. "Соколите" загубиха Dust2, но отговори категорично на Mirage и Anubis.

Най-силно за победителите се представи Рене "TeSeS" Мадсен, който завърши серията с 49 елиминации и рейтинг от 1.36. Иля "m0NESY" Осипов също имаше сериозен принос с 41 фрага. Н

а полуфиналите Falcons ще срещне FURIA на 14 ноември, които вчера съкрушиха Vitality с паметно 13-0.

Снимка: BLAST

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от eSports

MOUZ отстрани Vitality, ZywOo записа най-слабото LAN представяне в кариерата си

MOUZ отстрани Vitality, ZywOo записа най-слабото LAN представяне в кариерата си

  • 13 ное 2026 | 15:04
  • 690
  • 0
Георги "GeGo" Господинов и Four Magic с победа и загуба в ESL Challenger League

Георги "GeGo" Господинов и Four Magic с победа и загуба в ESL Challenger League

  • 13 ное 2026 | 08:49
  • 640
  • 0
Yike се разбра с Fnatic за трансфер преди идния сезон

Yike се разбра с Fnatic за трансфер преди идния сезон

  • 12 ное 2026 | 22:36
  • 1203
  • 0
Spirit обърна G2 и се класира за полуфиналите на BLAST Rivals

Spirit обърна G2 и се класира за полуфиналите на BLAST Rivals

  • 12 ное 2026 | 19:55
  • 630
  • 0
kyeahoo удължи договора си с Karmine Corp за още една година

kyeahoo удължи договора си с Karmine Corp за още една година

  • 12 ное 2026 | 16:10
  • 521
  • 0
FURIA разгроми Vitality с 13-0 и се класира за полуфиналите на BLAST Rivals

FURIA разгроми Vitality с 13-0 и се класира за полуфиналите на BLAST Rivals

  • 12 ное 2026 | 10:29
  • 639
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски представи нов директор, работил в Милан и Рома

Левски представи нов директор, работил в Милан и Рома

  • 13 ное 2026 | 14:39
  • 13065
  • 105
Официално: Почетино пое Манчестър Юнайтед

Официално: Почетино пое Манчестър Юнайтед

  • 13 ное 2026 | 14:30
  • 13182
  • 20
България пее само за победа!

България пее само за победа!

  • 13 ное 2026 | 07:54
  • 29368
  • 115
Почетино през сълзи: Това беше едно от най-трудните решения в кариерата ми

Почетино през сълзи: Това беше едно от най-трудните решения в кариерата ми

  • 13 ное 2026 | 17:42
  • 9444
  • 7
Да си резерва във Формула 1 не е "смъртна присъда"

Да си резерва във Формула 1 не е "смъртна присъда"

  • 13 ное 2026 | 08:47
  • 18457
  • 29
Само 10 точки делят Везенков от топ 10 на Евролигата за всички времена

Само 10 точки делят Везенков от топ 10 на Евролигата за всички времена

  • 13 ное 2026 | 15:58
  • 4502
  • 3