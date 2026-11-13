Falcons ударно обърна G2 за място на полуфиналите в Хонгконг

Falcons преодоля G2 с 2:1 (11-13, 13-2, 13-8) в четвъртфиналите на BLAST Rivals Season 2 в Хонгконг. "Соколите" загубиха Dust2, но отговори категорично на Mirage и Anubis.
Най-силно за победителите се представи Рене "TeSeS" Мадсен, който завърши серията с 49 елиминации и рейтинг от 1.36. Иля "m0NESY" Осипов също имаше сериозен принос с 41 фрага. Н
а полуфиналите Falcons ще срещне FURIA на 14 ноември, които вчера съкрушиха Vitality с паметно 13-0.
Снимка: BLASTДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google