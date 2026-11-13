MOUZ отстрани Vitality, ZywOo записа най-слабото LAN представяне в кариерата си

MOUZ победи Vitality с 2:0 (13-8, 16-14) в четвъртфиналите на BLAST Rivals Season 2 и продължава към полуфиналите в Хонгконг. Европейският състав спечели на Mirage, а след оспорвана битка и продължения затвори Cache.

За Vitality Хонгконг се оказа разочароващ турнир. След първата в историята си загуба с 0-13 в CS2 срещу FURIA, тимът отпадна от надпреварата, а звездата ZywOo записа най-слабия LAN турнир в кариерата си с рейтинг 0.91 за седем карти. В полуфиналите MOUZ ще се изправи срещу Spirit на 14 ноември.

Снимка: HLTV

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