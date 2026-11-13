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Георги "GeGo" Господинов и Four Magic с победа и загуба в ESL Challenger League

  • 13 ное 2026 | 08:49
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Георги "GeGo" Господинов и Four Magic с победа и загуба в ESL Challenger League

Българинът Георги "GeGo" Господинов и съотборниците му от Four Magic започнаха деня със загуба 0:2 (6-13, 10-13) от Alliance след поражения на Mirage и Inferno.

В елиминационния поток обаче тимът се наложи над benched gods с 2:0 (13-2, 13-7), спечелвайки Mirage и Dust II.

GeGo приключи двубоя с 25 елиминации и рейтинг 1.48. Днес Four Magic ще играе срещу загубилия от сблъсъка между Alliance от 16:00 ч. в опит да продължи напред.

Снимка: Four Magic CS

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