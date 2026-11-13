Георги "GeGo" Господинов и Four Magic с победа и загуба в ESL Challenger League

Българинът Георги "GeGo" Господинов и съотборниците му от Four Magic започнаха деня със загуба 0:2 (6-13, 10-13) от Alliance след поражения на Mirage и Inferno.
В елиминационния поток обаче тимът се наложи над benched gods с 2:0 (13-2, 13-7), спечелвайки Mirage и Dust II.
GeGo приключи двубоя с 25 елиминации и рейтинг 1.48. Днес Four Magic ще играе срещу загубилия от сблъсъка между Alliance от 16:00 ч. в опит да продължи напред.
Снимка: Four Magic CSДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google