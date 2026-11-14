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Сериозно е застрашено 15-годишното господство на Карлсен

  • 14 ное 2026 | 14:46
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Сериозно е застрашено 15-годишното господство на Карлсен

Гросмайстор Фабиано Каруана вече има рейтинг от точно 2800,0 точки в класацията на живо, след като победи гросмайстор Винсент Каймер. В същото време гросмайстор Магнус Карлсен е само на 7,2 рейтингови точки от това да прекъсне своята впечатляваща серия от 15 поредни години като №1 в света, след като загуби от гросмайстор Хайк Мартиросян.

Арменецът е изненадващият лидер в група C на пилотното издание на Total Chess World Championship Tour 2026, докато Каруана оглавява група B.

Гросмайстор Алиреза Фируджа води в група A, въпреки че обърка цветовете на фигурите и загуби първата си партия срещу гросмайстор Андрю Хонг. В група D гросмайстор Максим Вашие-Лаграв вече има три поредни победи срещу своите съперници, след като надделя над гросмайстор Ханс Ниман.

„Играта ми върви много добре. Просто играя с голяма увереност“, заяви Каруана.

Американецът премина границата от 2800 рейтингови точки, но когато беше попитан дали мисли за рейтинга си и възможността да настигне Карлсен, отговори:

„Не, не особено. И преди съм достигал 2800 точки няколко пъти. Ако разликата стане малко по-малка, определено ще започна да мисля за това, но засега не му обръщам особено внимание.“

Всъщност разликата вероятно вече беше по-малка, отколкото самият Каруана осъзнаваше, тъй като той имаше възможност да оглави световната ранглиста още по време на втория кръг за деня.

В крайна сметка обаче американецът призна, че е бил „много близо до загубата“ в повторната си партия срещу Каймер, продължила 72 хода.

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