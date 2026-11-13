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България с още един финал на Световното по скокове на батут за младежи

  • 13 ное 2026 | 20:54
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България с още един финал на Световното по скокове на батут за младежи

България с още един финал на Световното първенство по скокове на батут за младежи и девойки в Китай. Мирела Косева и Сияна Павлова си осигуриха място сред първите осем на шампионата в Нандзин, след като продължават в битката за медалите в синхронните скокове при девойките.

Българките записаха 80.07 точки, който им отреди място в битката за медалите. С най-добър резултат в квалификациите – 86.40 точки, завършиха състезателките на Русия Галфира Зайко и Лика Вершинина.

В олимпийската дисциплина индивидуален батут България има двама полуфиналисти при девойките. Мирела Косева зае 15-о място с 92.59 точки, а Цветин Стоянов се нареди сред първите 20 с 96.57 точки, като и двамата продължават в надпреварата за попадане на финал.

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