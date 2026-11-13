37-о място за Христина Пенева на Световното първенство по скокове на батут

Христина Пенева не успя да се класира за полуфиналите на Световното първенство по скокове на батут за мъже и жени в Нанджин, Китай. Най-добрата ни състезателка зае 37-о място в квалификациите сред общо 70 участнички.

Пенева получи оценка от 52.670 точки, която не ѝ позволи да намери място сред първите 24, продължаващи във втората фаза на пресявките. Състезателката на „Акро-арт“ изигра добре съчетанието си, но неточно приземяване в края му ѝ коства ценни точки, които се оказаха решаващи за класирането ѝ сред полуфиналистките.

Другата българска представителка на първенството – Катерина Кулешова, получи контузия и не успя да участва в квалификациите.

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