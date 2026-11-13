Никола Меицов седми на сабя на Младежката олимпиада

Никола Меицов зае седмо мяст на сабя на турнира по фехтовка на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026.

Българинът започна отлично и постигна четири победи от пет двубоя в група 2 на надпреварата. В първия си мач от елиминациите на осминафиналите той спечели убедително срещу представителя на домакините Джибрил Гуйе с 15:2. Но след това в спор за място на полуфиналите загуби от шампиона на Азия Карим Айбар (Казахстан) в оспорван двубой с 10:15.

Меицов водеше с 8:6 в края на първия период, но във втория отстъпи инициативата. След 10:10 Айбарк взе пет поредни туша и спечели срещата.

Представителят на Казахстан завоюва сребърен медал, след като загуби на финала от Кандениз Байряк (Турция) с 6:15.

"Не ми харесва, много лошо представяне, според мен. Не съм доволен, имах много повече очаквания, очаквания за първо място, а паднах за място в топ 4", каза той след участието си в надпреварата.

Това беше и последното българско участие на Игрите в столицата на Сенегал. Родните спортисти завоюваха два медала - сребро на Стилян Орлинов в скока на дължина в леката атлетика и бронз на Иван Николчев в джудото.

По-късно днес е официалното закриване на Младежката олимпиада, а знаменосци на България ще бъдат Никола Меицов и Ая Краева (брейк).

"Вълнувам се за церемонията по закриването, просто защото ще бъде нещо, което никога не съм правил и не знам какво да очаквам. Всичко тук на Игрите беше по-добре, отколкото си го представях. Беше приятно, с изключение на състезанието", завърши фехтовачът.

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