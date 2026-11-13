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Данаил Полишев завърши 182-и за Световната купа на рапира в Пловдив

  • 13 ное 2026 | 19:16
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Данаил Полишев завърши 182-и за Световната купа на рапира в Пловдив

Данаил Полишев се класира на 182 място в турнира за Световната купа на рапира мъже в Пловдив. В конкуренцията на 280 рапиристи от 49 държави той излезе от групите с 3 победи и 3 загуби. В елиминациите състезателят на фехтовален клуб Олимпик отстъпи пред Исак Квернес от Швеция с 12:15 и завърши турнира на 182 място.

На пътеките в Пловдив излязоха още двама българи. Диян Николов (Тракия) записа в групите 1 победа и 5 загуби и завърши турнира на 253 място. Александър Татарски (Олимпик) не излезе от групите след 6 загуби и се класира на 273-274 място.

Вчера в първия ден от индивидуалната надпревара при жените на пътеките излязоха 230 рапиристки от 42 държави. Шест българки премериха сили с най-добрите. Божидара Бончева (Авитохол) завърши на 220-222 място. Биляна Манова (Ескалибур) и Лилия Николова (Шумен 1951) разделиха 224-225-о място в крайното класиране. Йорданка Коцева (Ескалибур) и Ива Бончева (Авитохол) разделиха 226-227-о място, а Цветина Минкова зае 228-о място в крайното класиране.

Турнирът за Световната купа на рапира мъже и жени се провежда от 12 до 15 ноември в Палата 11 на Международния панаир Пловдив. Състезанието събира най-добрите рапиристи в света, като организаторите от Българска федерация по фехтовка посрещат 280 мъже и 230 жени от 57 държави. Боевете започват всеки ден в 9.00 часа, а входът е свободен. В събота ще станат ясни медалистите при мъжете и при жените индивидуално. В неделя ще бъдат излъчени отборните шампиони при мъжете и при жените.

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