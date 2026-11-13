Бяла допусна загуба от турския Ялъкаваспор в първия мач от третия кръг на турнира за Купата на EHF

Българският първенец Бяла допусна загуба с 21:38 (12:20) при гостуването на турския вицешампион Ялъкаваспор в Бодрум в първия мач от третия кръг на турнира за Kупата на EHF за жени.

Срещата започна равностойно и в средата на първата част резултатът беше 8:8. Последваха четири безответни попадения за домакините, които овладяха инициативата и с нова серия от 5:1 в последните седем минути на полувремето те се оттеглиха на почивка с аванс от 20:12. Началото на втората част също беше оспорвано, но в 40-ата минута състезателките на Ялъкаваспор за първи път стигнаха до двуцифрена преднина при 26:16, след което за около четвърт час домакините направиха силна серия от 9:1 домакините и дръпнаха с 35:18, което окончателно лиши срещата от интрига преди последните четири минути.

"Направихме добри неща, но съперникът се оказа много силен на този етап. Видяхме слабостите си и какво трябва да направим, за да можем догодина да прескочим трети кръг", написаха от Бяла след двубоя в официалната си Фейсбук страница.

Мелина Спасова беше най-резултатна за българките с 5 гола, а Мадлен Тодорова добави 4. Жаклин Анастасио и Лидия Ковачева завършиха с по 3. За домакините Джейлан Айдемир и камерунската националка Михаела Юнис Магба се разписаха по 8 пъти.

По договорка между двата клуба реваншът на 15 ноември (неделя) от 16,00 часа също ще се играе в Бодрум.

Снимка: официална Фейсбук страница Хандбаленклуб Бяла

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