Диа Евтимова отпадна на четвъртфиналите на двойки в Уестън

Българската тенисистка Диа Евтимова отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в Уестън, Флорида (САЩ), с награден фонд 30 хиляди долара.

39-годишната софиянка и американката Киара Хардинг отстъпиха пред Яна Хосам Салах (Египет) и Алегра Дейвис (Великобритания) с 5:7, 0:6 за малко над час на корта.

В равностойната първа част Евтимова и Хардинг отразиха три сетбола и реализираха пробив за 5:5, но загубиха два поредни гейма и изостанаха в общия резултат. Във втория сет тандемът на българката не успя да вземе нито един гейм и така приключи участието си в надпреварата.

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