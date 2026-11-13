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Стоичков дойде да подкрепи националите - обидно малко пубилка на България - Исландия

  • 13 ное 2026 | 21:54
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Легендата на ЦСКА, българския футбол и Барселона Христо Стоичков пристигна на “Колежа”, за да подкрепи националите в срещата им от Лига на нациите срещу състава на Исландия. Той бе в компанията на президента на БФС Георги Иванов.

За разлика от Камата, любителите на футбола в Пловдив не счетоха за нужно да са на трибуните за възловия сблъсък. Поради тази причина не повече от 500 запалянковци заеха местата си на стадион “Христо Ботев”.

Мачът се явява последен шанс България да атакува първото място в една от групите на Лига С. Ако вземем трите точки, ще се доближим само на една от днешния ни съперник, който оглавява класирането.

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Снимки: Startphoto

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