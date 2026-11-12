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Атанас Рибарски и Илия Груев застават пред медиите, националите се подготвят за сблъсъка с Исландия от Лигата на нациите
  1. Sportal.bg
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Груев: Можем да победим Исландия

  • 12 ное 2026 | 18:13
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Халфът на националния отбор Илия Груев смята, че България може да постигне положителен резултат срещу Исландия утре. Полузащитникът на Лийдс е на мнение, че “лъвовете” имат шанс за победа, ако играят внимателно през всички 90 минути.

Рибарски: В националния отбор има отговорности и работна етика
Рибарски: В националния отбор има отговорности и работна етика

“Чувствам се добре, все повече влизам в ритъм. радвам се, че съм отново тук с националния отбор. Радвам се че направих отново крачка да играя за Лийдс във Висшата лига и се надявам все повече минути да играя. Важното е да сме концентрирани през целия мач и не правим леки грешки и да се защитаваме компактно, мисля, че имаме шанс за победа”, каза Груев.

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