Голмайсторът на исландците: България ще започне силно утре

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Звездата на Исландия Ори Оскарсон заяви, че очаква тежък мач срещу България утре в Пловдив. Нападателят на Реал Сосиедад е на мнение, че “лъвовете” ще започнат силно двубоя, тъй като ще имат импулс от победата над Люксмебург в последния си мач.

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“Ще бъде труден мач. България ще започне силно, защото спечелиха миналия си двубой. Ние трябва да сме готови за по-интензивни първи минути, ако искаме да спечелим”, каза Оскарсон.

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