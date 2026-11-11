Германец свири България - Исландия

Германецът Флориан Бадщюбнер ще ръководи мача от Лигата на нациите в група С4 между националните отбори на България и Исландия, който ще се играе в петък (13 ноември) от 21:45 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. 35-годишният служител в бизнесадминистрацията в Саксония е международен рефер от една година и половина, но расте в кариерата много бързо.

Той има четири мача до момента в Европа през есента на 2025-а година, а също така пет срещи в Бундеслигата, две за купата на страната и един двубой във Втора Бундеслига. През 2024-та обаче е бил поканен за доста двубои в японската Джей-лига, както и в кипърското първенство.

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Помощници на Бадщюбнер ще бъдат Кристоф Грюнш и Филип Хюве, а Робин Браун е четвърти съдия. Отговорниците за системата за видеоповторения (ВАР) също са германци. Главен ВАР съдия е Сьорен Щрокс, а за асистент ВАР-арбитър Бенямин Кортус. Съдийски наблюдател е Сокол Яреци от Албания, а дежурен делегат на УЕФА е Рената Томашова от Словакия.

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Младият арбитър, който живее в градчето Родевиш, е много добре познат на феновете на Левски, защото ръководи втората среща между Апоел (Беер Шева) и "сините" в Лига Европа. На стадион "Вароши" в унгарския град Ниредихаза Левски спечели с 4:2 след изпълнение на дузпи, като двата мача завършиха 0:0 и 1:1. В герой се превърна вратарят Светослав Вуцов, който спаси три изпълнения на израелците от бялата точка, но пък сега в националния тим няма нито един играч на 27-кратния шампион.

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Снимки: Imago