Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България

Германец свири България - Исландия

  • 11 ное 2026 | 17:17
  • 516
  • 0

Германецът Флориан Бадщюбнер ще ръководи мача от Лигата на нациите в група С4 между националните отбори на България и Исландия, който ще се играе в петък (13 ноември) от 21:45 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. 35-годишният служител в бизнесадминистрацията в Саксония е международен рефер от една година и половина, но расте в кариерата много бързо.

Той има четири мача до момента в Европа през есента на 2025-а година, а също така пет срещи в Бундеслигата, две за купата на страната и един двубой във Втора Бундеслига. През 2024-та обаче е бил поканен за доста двубои в японската Джей-лига, както и в кипърското първенство.

Кирил Котев: Искаме да завършим Лигата на нациите по най-добрия начин
Кирил Котев: Искаме да завършим Лигата на нациите по най-добрия начин

Помощници на Бадщюбнер ще бъдат Кристоф Грюнш и Филип Хюве, а Робин Браун е четвърти съдия. Отговорниците за системата за видеоповторения (ВАР) също са германци. Главен ВАР съдия е Сьорен Щрокс, а за асистент ВАР-арбитър Бенямин Кортус. Съдийски наблюдател е Сокол Яреци от Албания, а дежурен делегат на УЕФА е Рената Томашова от Словакия.

Националите с черни ленти срещу Исландия
Националите с черни ленти срещу Исландия

Младият арбитър, който живее в градчето Родевиш, е много добре познат на феновете на Левски, защото ръководи втората среща между Апоел (Беер Шева) и "сините" в Лига Европа. На стадион "Вароши" в унгарския град Ниредихаза Левски спечели с 4:2 след изпълнение на дузпи, като двата мача завършиха 0:0 и 1:1. В герой се превърна вратарят Светослав Вуцов, който спаси три изпълнения на израелците от бялата точка, но пък сега в националния тим няма нито един играч на 27-кратния шампион.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от БГ Футбол

Продължава кампанията за финансовото стабилизиране на Локо (Пд)

Продължава кампанията за финансовото стабилизиране на Локо (Пд)

  • 11 ное 2026 | 18:00
  • 127
  • 0
Алвеша пое Марек

Алвеша пое Марек

  • 11 ное 2026 | 17:54
  • 227
  • 0
България U19 помете Гибралтар, нападател на Славия избухна с хеттрик

България U19 помете Гибралтар, нападател на Славия избухна с хеттрик

  • 11 ное 2026 | 17:50
  • 4250
  • 5
С гол в добавеното време Костинброд загуби областния финал за аматьорската купа

С гол в добавеното време Костинброд загуби областния финал за аматьорската купа

  • 11 ное 2026 | 17:01
  • 572
  • 0
Левски поднови тренировки след загубата от ЦСКА

Левски поднови тренировки след загубата от ЦСКА

  • 11 ное 2026 | 16:55
  • 1175
  • 3
Капитанът на Гигант (Съединение) със счупен нос

Капитанът на Гигант (Съединение) със счупен нос

  • 11 ное 2026 | 16:24
  • 519
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дилемата, която Ред Бул трябва да реши при избора между Никола Цолов и Лиам Лоусън

Дилемата, която Ред Бул трябва да реши при избора между Никола Цолов и Лиам Лоусън

  • 11 ное 2026 | 14:51
  • 10895
  • 16
Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

  • 11 ное 2026 | 08:05
  • 43915
  • 194
Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

  • 11 ное 2026 | 13:09
  • 7799
  • 29
Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове

Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове

  • 11 ное 2026 | 14:33
  • 7711
  • 19
Комисията потвърди: Ливърпул трябваше да получи дузпа в дербито с Арсенал

Комисията потвърди: Ливърпул трябваше да получи дузпа в дербито с Арсенал

  • 11 ное 2026 | 12:42
  • 9279
  • 30
България се справи с първото си предизвикателство по пътя за Европейското първенство

България се справи с първото си предизвикателство по пътя за Европейското първенство

  • 11 ное 2026 | 18:00
  • 2657
  • 4