kyeahoo удължи договора си с Karmine Corp за още една година

Karmine Corp обяви, че Канг "kyeahoo" Йе-хо ще продължи да играе за отбора през 2027 г. Според информацията корейският състезател е договорил едногодишно удължаване на контракта, въпреки че интерес към него е имало и от Natus Vincere. Заплатата му също ще бъде увеличена и ще надхвърля 200 000 евро.

Le loup reste à la maison. #KCORP @kyeahoo0813 sera notre midlaner LEC en 2027.* 🐺 https://t.co/ZJYbRv3B1b — Karmine Corp (@KarmineCorp) November 12, 2026

kyeahoo се присъедини към KC преди началото на настоящия сезон и бързо се утвърди като ключова фигура. Отборът достигна два финала в LEC, завърши на второ място на Esports World Cup и стигна до четвъртфиналите на Worlds. Очаква се по-голямата част от състава да остане непроменена.

Снимка: Riot Games

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