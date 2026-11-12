Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports

kyeahoo удължи договора си с Karmine Corp за още една година

  • 12 ное 2026 | 16:10
  • 215
  • 0
kyeahoo удължи договора си с Karmine Corp за още една година

Karmine Corp обяви, че Канг "kyeahoo" Йе-хо ще продължи да играе за отбора през 2027 г. Според информацията корейският състезател е договорил едногодишно удължаване на контракта, въпреки че интерес към него е имало и от Natus Vincere. Заплатата му също ще бъде увеличена и ще надхвърля 200 000 евро.

kyeahoo се присъедини към KC преди началото на настоящия сезон и бързо се утвърди като ключова фигура. Отборът достигна два финала в LEC, завърши на второ място на Esports World Cup и стигна до четвъртфиналите на Worlds. Очаква се по-голямата част от състава да остане непроменена.

Снимка: Riot Games

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от eSports

FURIA разгроми Vitality с 13-0 и се класира за полуфиналите на BLAST Rivals

FURIA разгроми Vitality с 13-0 и се класира за полуфиналите на BLAST Rivals

  • 12 ное 2026 | 10:29
  • 550
  • 0
Carzzy може да заиграе за Movistar KOI

Carzzy може да заиграе за Movistar KOI

  • 11 ное 2026 | 21:33
  • 700
  • 1
T1 си върна crashies след шест години

T1 си върна crashies след шест години

  • 11 ное 2026 | 17:48
  • 1717
  • 0
Георги "Jorko" Митев излиза срещу легенда в дебюта си на Мейджъра

Георги "Jorko" Митев излиза срещу легенда в дебюта си на Мейджъра

  • 11 ное 2026 | 12:02
  • 487
  • 0
Vitality и Karmine Corp искат SkewMond от G2

Vitality и Karmine Corp искат SkewMond от G2

  • 11 ное 2026 | 10:09
  • 503
  • 0
Официално: Fluxo замразява CS състава си и освобождава трима играчи

Официално: Fluxo замразява CS състава си и освобождава трима играчи

  • 10 ное 2026 | 20:29
  • 1033
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жордао: В ЦСКА титлата е приоритет №1, можем да обезвредим Мохамед Салах

Жордао: В ЦСКА титлата е приоритет №1, можем да обезвредим Мохамед Салах

  • 12 ное 2026 | 15:15
  • 6798
  • 31
Жалко! Рейсинг Булс не избра Никола Цолов за сезон 2027

Жалко! Рейсинг Булс не избра Никола Цолов за сезон 2027

  • 12 ное 2026 | 13:06
  • 22127
  • 84
Манчестър Юнайтед уволни Карик

Манчестър Юнайтед уволни Карик

  • 12 ное 2026 | 12:39
  • 16859
  • 29
От Пловдив: Мило Борисов е новият собственик на Ботев

От Пловдив: Мило Борисов е новият собственик на Ботев

  • 12 ное 2026 | 14:12
  • 12634
  • 28
Бойко Величков: За момента ЦСКА е най-доброто място за футбол в България

Бойко Величков: За момента ЦСКА е най-доброто място за футбол в България

  • 12 ное 2026 | 11:20
  • 12863
  • 24
Левски приготви огромна сума за зимни попълнения

Левски приготви огромна сума за зимни попълнения

  • 12 ное 2026 | 08:07
  • 28210
  • 84