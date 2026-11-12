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Yike се разбра с Fnatic за трансфер преди идния сезон

  • 12 ное 2026 | 22:36
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Yike се разбра с Fnatic за трансфер преди идния сезон

Мартин "Yike" Сунделин е постигнал устна договорка с Fnatic за присъединяване към отбора преди сезон 2027 в LEC, съобщава Sheep Esports. 26-годишният играч напуска Karmine Corp след две години, тъй като организацията не е подновила договора му. Според информацията споразумението е финализирано на 12 ноември след няколкодневни преговори.

Yike ще заеме мястото на Razork, който след пет сезона във Fnatic се очаква да продължи кариерата си в Team Heretics. "Оранжевите" вече са постигнали договорка и с гръцкия съпорт Labrov, а са подновили и договора на мидлейнъра Vladi. След разочароващото седмо място през 2026 г. Fnatic подготвя сериозна реконструкция с амбицията отново да се бори за върха в Европа.

Снимка: Riot Games

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