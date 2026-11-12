FURIA разгроми Vitality с 13-0 и се класира за полуфиналите на BLAST Rivals

FURIA си осигури място на полуфиналите на BLAST Rivals в Хонгконг след впечатляващ обрат и 2:1 (5-13, 13-10, 13-0) срещу Vitality. Бразилците загубиха Inferno, но спечелиха Dust2, преди да разгромят съперника с 13-0 на Mirage.

Това е първият случай в CS2, в който Vitality не успява да спечели нито един рунд на дадена карта.Mathieu „ZywOo“ Herbaut изигра слаб мач, докато за FURIA най-силно се представиха KSCERATO и molodoy. Vitality също продължава към плейофите, но ще започне участието си от четвъртфиналите.

Снимка: HLTV

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