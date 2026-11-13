Бекъм влиза в "Залата на славата" в САЩ

Бившият английски национал Дейвид Бекъм ще бъде приет в "Залата на славата" на футбола в САЩ, обявиха от селекционния комитет, определящ ежегодния списък с нови членове.

Заедно с него в Клас 2027 попаднаха още бившите американски националки Меган Рапино и Джули Ъртц, спечелили два пъти световната титла, бившият нападател на националния отбор Джоузи Алтидор, бившият старши треньор на мъжкия национален отбор на САЩ Лотар Осиандер, както и както и звездата във футзала Тату.

The @soccerhof Class of 2027! https://t.co/2mFpF19fHU — U.S. Soccer (@ussoccer) November 13, 2026

51-годишният Бекъм, който е собственик на Интер Маями, прекара последните години от състезателната си кариера в Мейджър Лийг Сокър, като защитаваше цветовете на Лос Анджелис Галакси. С тима той стана шампион през 2011 и 2012 година, а статутът му на световна суперзвезда помогна на МЛС да привлече повече внимание към себе си.

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