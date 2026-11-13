Анчелоти успокои Реал Мадрид и Барселона

Карло Анчелоти успокои Реал Мадрид и Барселона относно физическото състояние на футболистите им, повикани в националния отбор на Бразилия. Селекционерът увери, че здравето на играчите е основен приоритет и клубовете няма от какво да се притесняват преди предстоящите контроли с Япония и Сингапур. Сред футболистите, за които има подобни опасения, са най-вече Винисиус Жуниор и Рафиня. Крилото на Барселона вчера също говори на пресконференция, на която също опита да обясни положението, тъй като бе подложен на редица критики, тъй като преди няколко дни обяви, че ще трябва да лимитира някои изяви с екипа на "селесао" заради физическото си състояние.

„Приоритет винаги е здравето на играча. Ако е на 100%, тренира. Ако е на 100%, играе. Контролираме и минутите, които прекарва на терена. Клубовете могат да бъдат спокойни за националния отбор. За всички нас най-важно е здравето на футболиста. Винаги искаме той да се завърне подготвен за игра и без контузии“, заяви италианският специалист на пресконференцията преди двубоя с Япония.

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Анчелоти коментира и процеса на обновяване на бразилския състав, като обяви, че периодът на експерименти приключва с настоящата пауза за националните отбори. В последните си повиквателни той даде шанс на редица млади футболисти и върна играчи, които отдавна не бяха получавали повиквателни. „Това е преходен период за националния отбор, момент, в който трябва да се появят нови играчи. Това е работата, която трябва да свършим. Привържениците трябва да запазят спокойствие, защото ще изградим много силен състав за бъдещето“, добави селекционерът.

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Снимки: Gettyimages