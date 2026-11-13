Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят

Анчелоти успокои Реал Мадрид и Барселона

  • 13 ное 2026 | 14:46
  • 857
  • 0
Анчелоти успокои Реал Мадрид и Барселона

Карло Анчелоти успокои Реал Мадрид и Барселона относно физическото състояние на футболистите им, повикани в националния отбор на Бразилия. Селекционерът увери, че здравето на играчите е основен приоритет и клубовете няма от какво да се притесняват преди предстоящите контроли с Япония и Сингапур. Сред футболистите, за които има подобни опасения, са най-вече Винисиус Жуниор и Рафиня. Крилото на Барселона вчера също говори на пресконференция, на която също опита да обясни положението, тъй като бе подложен на редица критики, тъй като преди няколко дни обяви, че ще трябва да лимитира някои изяви с екипа на "селесао" заради физическото си състояние.

„Приоритет винаги е здравето на играча. Ако е на 100%, тренира. Ако е на 100%, играе. Контролираме и минутите, които прекарва на терена. Клубовете могат да бъдат спокойни за националния отбор. За всички нас най-важно е здравето на футболиста. Винаги искаме той да се завърне подготвен за игра и без контузии“, заяви италианският специалист на пресконференцията преди двубоя с Япония.

Рафиня почти се разплака на пресконференция на Бразилия: Винаги съм показвал колко много искам да съм тук
Рафиня почти се разплака на пресконференция на Бразилия: Винаги съм показвал колко много искам да съм тук

Анчелоти коментира и процеса на обновяване на бразилския състав, като обяви, че периодът на експерименти приключва с настоящата пауза за националните отбори. В последните си повиквателни той даде шанс на редица млади футболисти и върна играчи, които отдавна не бяха получавали повиквателни. „Това е преходен период за националния отбор, момент, в който трябва да се появят нови играчи. Това е работата, която трябва да свършим. Привържениците трябва да запазят спокойствие, защото ще изградим много силен състав за бъдещето“, добави селекционерът.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Карик се прости с Манчестър Юнайтед: За мен бе огромна чест да водя клуба, който обичам

Карик се прости с Манчестър Юнайтед: За мен бе огромна чест да водя клуба, който обичам

  • 13 ное 2026 | 16:16
  • 54
  • 0
КАФ търси домакини за следващите три издания за Купата на африканските нации

КАФ търси домакини за следващите три издания за Купата на африканските нации

  • 13 ное 2026 | 16:09
  • 115
  • 0
Чави: Мален е важен за мен, трябва да е важен и за отбора

Чави: Мален е важен за мен, трябва да е важен и за отбора

  • 13 ное 2026 | 16:05
  • 200
  • 0
Почетино се прости с националния отбор: Да представлявам САЩ бе огромна чест

Почетино се прости с националния отбор: Да представлявам САЩ бе огромна чест

  • 13 ное 2026 | 15:50
  • 324
  • 0
Бекъм влиза в "Залата на славата" в САЩ

Бекъм влиза в "Залата на славата" в САЩ

  • 13 ное 2026 | 15:36
  • 392
  • 0
Барселона финализира емисия облигации на стойност 300 млн. евро

Барселона финализира емисия облигации на стойност 300 млн. евро

  • 13 ное 2026 | 15:34
  • 383
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски представи нов директор, работил в Милан и Рома

Левски представи нов директор, работил в Милан и Рома

  • 13 ное 2026 | 14:39
  • 5745
  • 39
Официално: Почетино пое Манчестър Юнайтед

Официално: Почетино пое Манчестър Юнайтед

  • 13 ное 2026 | 14:30
  • 5731
  • 13
България пее само за победа!

България пее само за победа!

  • 13 ное 2026 | 07:54
  • 20112
  • 74
Да си резерва във Формула 1 не е "смъртна присъда"

Да си резерва във Формула 1 не е "смъртна присъда"

  • 13 ное 2026 | 08:47
  • 12884
  • 24
Рафиня почти се разплака на пресконференция на Бразилия: Винаги съм показвал колко много искам да съм тук

Рафиня почти се разплака на пресконференция на Бразилия: Винаги съм показвал колко много искам да съм тук

  • 13 ное 2026 | 10:28
  • 7665
  • 8
Само 10 точки делят Везенков от топ 10 на Евролигата за всички времена

Само 10 точки делят Везенков от топ 10 на Евролигата за всички времена

  • 13 ное 2026 | 15:58
  • 493
  • 0