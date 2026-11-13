Клоп обяви, че вече е избрал състава на Германия за следващия двубой

Селекционерът на националния отбор по футбол на Германия Юрген Клоп вече е наясно със стартовия състав за мача от Лигата на нациите срещу Сърбия тази вечер, но не разкри подробности. „Ако не се случи нещо неочаквано през нощта, знам как ще започнем“, заяви Клоп преди двубоя в Белград. 59-годишният специалист не потвърди очакваното участие на капитана Йозуа Кимих, но не спести похвали за звездата на отбора: „Кимих е супер футболист“. Йозуа Кимих не беше част от състава, който победи Сърбия с 2:0 в първия мач в Мюнхен, а тогава Александър Павлович и Том Бишоф се представиха отлично в халфовата линия, редом с Флориан Вирц. Юрген Клоп определи предстоящата среща като „образец“ за работата си.

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Още при обявяването на състава германецът потвърди, че Марк-Андре тер Щеген ще бъде титулярен вратар, а Йонатан Та от Байерн ще заеме място в защитата. „Чувстваме се добре подготвени“, каза Клоп, цитиран от агенция ДПА и добави, че всички в отбора искат да си осигурят участие в последния мач от груповата фаза на Лигата на нациите - в понеделник в Берлин срещу Нидерландия. Юрген Клоп отбеляза още, че петият му мач начело на националния отбор ще бъде тест за това докъде е стигнал съставът в своето развитие. Той изрази съжаление, че заради наложена забрана за присъствие на публика на стадиона ще бъдат допуснати само няколко хиляди сръбски деца.

Първоначално беше предвидено срещата да се играе при закрити врати, след като Сърбия беше санкционирана заради расистко и дискриминационно поведение на своите фенове. Въпреки това, клауза в правилника на УЕФА позволява присъствието на определена група зрители, така че на мача ще бъдат допуснати деца под 15-годишна възраст, придружени от учители или треньори. „Очакваме около 5000 души“, коментира във вторник пред ДПА говорител на Сръбската футболна федерация. Стадионът обикновено събира около 55 000 зрители. Германският футболен съюз междувременно получи разрешение да разпредели 50 билета, които предостави на верни фенове чрез точкова система.

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Снимки: Gettyimages