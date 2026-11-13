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Кабаков с ново назначение за мач от Лигата на нациите

  • 13 ное 2026 | 15:05
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Кабаков с ново назначение за мач от Лигата на нациите

Георги Кабаков получи ново назначение от УЕФА и ще ръководи срещата от група С1 на турнира Лига на нациите на 15 ноември (неделя). Европейската централа изпрати Кабаков за главен съдия на мача Финландия - Сан Марино, който ще се играе от 19:00 часа на стадион "Болт Арена" в Хелзинки.

Помощници на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а Волен Чинков ще бъде четвърти съдия. Отговорниците за системата за видеоповторения (ВАР) също са българи. Главен ВАР-съдия ще бъде Никола Попов, а Димитър Димитров е асистент ВАР-съдия. Русмир Мъркович от Босна и Херцеговина е съдийски наблюдател, а дежурен делегат Тибо де Генд (Белгия).

Срещата реално ще противопостави два отбора, които не могат да променят класирането си. След снощното поражение в Тирана, финландците са със 7 точки на 3-то място, на 3 от 2-рия Беларус, но беларусите имат по-добър баланс в директните двубои. Сан Марино е без актив при дебюта си в лига С на турнира на УЕФА.

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