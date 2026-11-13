Тухел: В подобни мачове винаги става напечено

Селекционерът на Англия Томас Тухел похвали реакцията на своите футболисти, след като допуснаха изравнително попадение, но въпреки това стигнаха до успех с 2:1 срещу Хърватия в среща от Лигата на нациите на УЕФА, играна на стадион „Уембли“.

„Добра победа за нас. Имахме огромно желание да спечелим и смятам, че напълно заслужихме трите точки. Беше труден двубой срещу качествен съперник. Отне ни известно време да намерим ритъма си, но след първия четвърт час заиграхме добре. Вкарахме гол, придобихме повече увереност и организирахме добри атаки и полуположения“, започна Тухел.

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В титулярния състав на английската отбрана започна Джаръл Куанса, като селекционерът коментира и специално неговото представяне.

„В края на първото полувреме допуснахме известно отпускане, но пък стартирахме втората част много силно. Не успяхме бързо да отбележим втори гол и допуснахме попадение след статично положение, но реакцията на отбора след това бе отлична", каза Тухел.

След това наставникът говори още и специално за Хари Кейн, който записа поредното си постижение.

"Създадохме достатъчно шансове дори за трети гол. В подобни мачове винаги става напечено, тъй като съперникът разполага с опасни изпълнения при преки свободни и ъглови удари. Важното е, че си свършихме работата. За Хари това беше специален повод и той вкара победния гол, така че вечерта се превърна в перфектна“, коментира Тухел.

Макар да остана разочарован от начина, по който тимът му допусна изравняването около 60-ата минута, Тухел бе удовлетворен от показания характер.

„В онзи период бяхме категорично по-добрият отбор. Влязохме много силно след почивката, имахме великолепно положение след комбинация на Деклан Райс, при което избиха топката от самата голлиния. Усещаше се, че голът предстои, но няколко лесни загуби на топката в нашата половина нарушиха инерцията ни. Получиха се дребни технически грешки и спад в концентрацията, а след това и неловка ситуация в нашето наказателно поле. Най-важното обаче бе да реагираме веднага и ние го направихме“, заключи специалистът.

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