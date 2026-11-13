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Камбиаги: Не можех да мечтая за по-добра вечер с екипа на Италия

  • 13 ное 2026 | 08:29
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Камбиаги: Не можех да мечтая за по-добра вечер с екипа на Италия

Николо Камбиаги не скри вълнението си след впечатляващото си представяне при победата на Италия с 3:1 над Франция. Младият футболист подчерта, че този успех е доказателство за огромния характер и сила на „скуадра адзура“. Въпреки че за мнозина Камбиаги не беше сигурен титуляр в стартовия състав, той категорично опроверга критиците с изявите си на стадион „Сан Сиро“. Офанзивният състезател асистира за изравнителния гол на Пио Еспозито, след като Майкъл Олисе бе дал ранен аванс на французите, а малко по-късно спечели и дузпа, която обаче бе пропусната от Себастиано Еспозито.

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„Изключително щастлив съм. Беше великолепна вечер и дори не съм мечтал за по-добър мач. Ще запазя тези емоции и ще продължа да работя здраво, за да изживея още много подобни моменти“, сподели Камбиаги непосредствено след двубоя.

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Срещата започна кошмарно за италианците, които се оказаха изоставащи още в началните десет минути след грешка на Джанлуиджи Донарума при изнасянето на топката, от която се възползва Олисе. Като се има предвид, че Италия нямаше домакински успех над Франция от май 1962 година насам, надеждите за пълен обрат в онзи момент изглеждаха илюзорни.

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„Мисля, че този двубой разкри истинската мощ на отбора. Успяхме бързо да се пренастроим след допуснатия гол, изравнихме и в крайна сметка стигнахме до пълния обрат. Ние никога не се предаваме, продължаваме напред и не отстъпваме пред никого“, допълни Камбиаги.

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Настоящото лице на селекцията е напълно различно от представянето в квалификациите за световното първенство и разочарованието в баражите срещу Босна и Херцеговина.

„Селекционерът ни вдъхна нужното спокойствие. Ние сме задружен колектив и за нас е удоволствие да играем заедно. Треньорът не ни натоварва с излишно напрежение и всеки от нас знае точно какви са задачите му на терена“, обобщи италианският национал.

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